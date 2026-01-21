Відповідна інформація з'явилася у вироку Броварського міськрайонного суду Київської області.

Який штраф отримав українець за повідомлення у телеграмі?

Мешканець Броварів розмістив 5 повідомлень у соціальній мережі. Телеграм-канал був створений для повідомлень про пересування мобільних груп ТЦК та СП, блокпости та місця проведення мобілізаційних заходів.

Повідомлення були такими:

"Кбр04 бус тцк поехал в сторону Сильпо",

"Логан поїхав по незалежності",

"3 машини тцк біля фори Торгмаш",

"Тцк біля каштану шкода зелена",

"Киів гума багато тцк".

Одне з повідомлень громадянин супроводив фотографією із зображенням працівників РТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.

Під час судових слухань чоловік виявив щире каяття й активне сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Також він беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину та пішов на укладання угоди.

