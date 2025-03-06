Киев и Киевская область – угроза "Шахедов": работает ПВО

Атака дронов-камикадзе длится ночью 6 марта. Киевская область среди других оказалась под угрозой, как и сам Киев.

О работе ПВО в регионе сообщили в Киевской областной военной администрации. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Киевской области 6 марта: что известно

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 02:36 ночью 6 марта. Воздушные силы сообщили, что в регион залетают вражеские ударные дроны.

В 03:32 Киевская ОВА проинформировала людей в социальных сетях, что в регионе зафиксировано движение вражеских БПЛА, и что началась работа сил противовоздушной обороны.

Заметим важное – нельзя фотографировать или снимать работу наших защитников, и так же нельзя пренебрегать правилами безопасности. До отбоя воздушной тревоги находитесь в защищенном месте!

Информации о вероятных последствиях атаки пока не публиковали. Тем временем в самом Киеве объявили тревогу – в 03:46.