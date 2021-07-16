Чтобы завладеть квартирой: киевский адвокат с января прятал мумию пенсионера

Сотрудники полиции, ГБР и прокуратуры разоблачили преступную группировку, которую возглавлял один из киевских адвокатов. Мужчина с сообщниками почти пол года скрывал тело умершего дедушки.

Злоумышленников задержали. Им инкриминируют надругательство над телом умершего, мошенничество, подделка документов, а также умышленное убийство.

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Если фигурантов производства признают виновными в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Подделали договор, "заверенный" умершим нотариусом

По данным следствия, в январе 2021 года злоумышленники на улице Елены Телиги нашли в квартире 89-летнего киевлянина его тело. О смерти мужчины никому не сообщили, поскольку решили завладеть квартирой дедушки.

Адвокат и его сообщники подделали договор купли-продажи на это жилье и датировали его 2010 годом. В документах была указана фамилия нотариуса, которая умерла в феврале 2021.

На основании этого договора другой нотариус внес в реестр сведения о праве собственности на квартиру подставного лица.

Во время реализации плана злоумышленников тело умершего все время находилось в квартире. Когда же члены группировки переписали жилье фактически на себя, они решили избавиться от тела. Для этого подделали свидетельство о смерти от 4 июля 2021, а также наняли людей, которые за тысячу долларов согласились ночью перевезти мумифицированные остатки мужчины в крематорий.

Организатора группы и одного из ее членов задержали 14 июля. Фигурантам производства вскоре сообщат о подозрении и будут избирать меры пресечения.