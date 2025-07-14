Киевский фуникулер остановят почти до конца лета: в чем причина

С понедельника, 14 июля, до пятницы, 22 августа, недоступным для пассажиров будет киевский фуникулер. Транспорт закроют на ежегодный плановый ремонт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Киевпастранс". Там объяснили, почему работы будут проводить летом.

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Что известно о ремонте фуникулера?

Во время работ специалисты отремонтируют машинную, компрессорную и тиристорный зал, а также проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

Кроме того, запланировано осуществить капитальный ремонт узлов и агрегатов вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.

Перед запуском работы фуникулера эксперты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока,

– объяснили в "Киевпастранс".

Напомним, 9 июля на сети под мостом Патона в Киеве снова произошел прорыв, очевидцы сняли "водопад" в Днепр. Аварии на теплосети происходят, поскольку объект с 2017 года считается аварийным.