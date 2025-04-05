В Киеве возобновят движение поездов метро на участке "Лесная" – "Днепр"

В воскресенье, 6 апреля, в Киеве возобновят движение поездов метро между станциями "Лесная" – "Днепр". Это связано с тем, что на этом участке досрочно завершили запланированные демонтажные работы.

Строители и технические спецслужбы работали в усиленном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что говорят в КГГА о возобновлении движения поездов

По данным КГГА, бригады работали с ночи пятницы, 4 апреля, непрерывно почти 4 часа, чтобы выполнить опасные работы по демонтажу.

Особое внимание уделили безопасности: демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, что представляли угрозу падения хрупкого бетона,

– говорят в КГГА.

Там отмечают, что сейчас продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к восстановлению работы метрополитена, а именно подача напряжения и проверка систем безопасности.

Напомним, что сегодня для движения временно перекрыли часть проспекта Европейского Союза. Это связано со строительством Сырецко-Печерской линии метрополитена. Полиция предложила водителям альтернативный маршрут.