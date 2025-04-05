Будівельники та технічні спецслужби працювали в посиленому режимі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
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Що кажуть у КМДА про відновлення руху поїздів
За даними КМДА, бригади працювали з ночі п'ятниці, 4 квітня, безперервно майже 4 години, щоб виконати небезпечні роботи з демонтажу.
Особливу увагу приділили безпеці: демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, що становили загрозу падіння крихкого бетону,
– кажуть у КМДА.
Там зазначають, що наразі тривають завершальні будівельні роботи та підготовка до відновлення роботи метрополітену, а саме подача напруги та перевірка систем безпеки.
Нагадаємо, що сьогодні для руху тимчасово перекрили частину проспекту Європейського Союзу. Це пов'язано з будівництвом Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Поліція запропонувала водіям альтернативний маршрут.