Метро в Киеве – затопило: апокалиптические кадры

Для Киевского метро 8 декабря – черный день. Произошла разгерметизация тоннеля и пришлось закрыть часть синей линии. Сообщается, что некоторые станции не будут работать до 6 месяцев.

Виталий Кличко уже заявил о нарушениях во время строительства. В сети делятся жуткими кадрами подтопления. Они напоминают кадры со съемок фильмов-катастроф.

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Какие есть риски

В КГГА отметили, что безопасность людей – приоритет. Техническое состояние тоннелей требует прибегнуть к радикальным мерам. Уже известно о риске потери устойчивости туннельных сооружений.

В настоящее время закрыли следующие станции: "Теремки"; "Ипподром"; "Выставочный центр"; "Васильковская"; "Голосеевская"; "Демеевская".

Кличко срочно обратился к людям.

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут продолжаться до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности,

– подчеркнул он.

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По словам Кличко, от "Теремков" до "Лыбидской" курсируют уже 55 автобусов и 15 троллейбусов. Кроме того, их количество увеличат уже в ближайшие часы.

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Кличко прибыл на станцию "Демеевская" / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко

Добираться до тоннеля нужно наружно. Только это займет месяцы. В то же время, людей предупредили, что станции продолжат работать как укрытие.