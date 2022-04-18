В Киевской области 17-летний подросток подорвался на взрывном устройстве
18 апреля 2022 , 08:52Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
Российские оккупанты уже убили 205 украинских детей, по меньшей мере 362 – получили ранения. Часть несовершеннолетних подорвалась на взрывных устройствах.
Соответствующую информацию обнародовали в Офисе генерального прокурора утром понедельника, 18 апреля.
Читайте также Россияне вывезли из Мариуполя до пяти тысяч украинских детей, – Зеленский
В Вышгородском районе Киевской области 15 апреля в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток,
– сообщили правоохранители.
Кроме того, стало известно, что:
- 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений местного национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.
- 30 марта из-за полученных травм в результате обстрела поселка Ольховка Харьковской области умерла 13-летняя девочка.
Где больше всего пострадало детей
Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 117;
- Киевской области – 107;
- Харьковской области – 91;
- Черниговской области – 54;
- Херсонской области – 43;
- Николаевской области – 40;
- Луганской области – 36;
- Запорожской области – 23;
- Киеве – 16;
- Сумской области – 16;
- Житомирской области – 15.
Достойно внимания – в Минобороны отметили угрозу ракетных ударов по всей Украине: смотрите видео