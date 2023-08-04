В Киевской области исчезла 16-летняя девушка: ее нашли повешенной в заброшенном здании

Трагическая новость всколыхнула Киевскую область. Накануне там исчезла 16-летняя девушка. К сожалению, 4 августа полицейские сообщили, что обнаружили ее мертвой.

Соответствующая информация поступила от полиции Киевской области. По имеющимся данным, 16-летнюю девочку нашли повешенной.

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Девочку нашли в заброшенном здании

Правоохранители сообщают, что в Обуховское управление полиции около 14:00 поступило сообщение. В нем говорилось, что исчезла 16-летняя девочка.

Полицейские провели поисковую операцию. По ее результатам тело девочки обнаружили. Она была в заброшенном здании в городе Кагарлык.

Правоохранители пока занимаются установлением обстоятельств трагического случая. В то же время они обратились к родителям с важной просьбой.

Полиция Киевщины призывает родителей следить за досугом детей, реагировать на их проблемы и смены настроения!

– говорится в сообщении.

Накануне в Киевской области погиб 10-летний мальчик. Его родители отправили отдыхать в детский лагерь. К сожалению, во время плавания в пруду ребенок погиб

Небрежность и несоблюдение мер безопасности