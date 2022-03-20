В Киевской области гражданским запретили посещать леса
20 марта 2022 , 12:02Читати новину українською
Источник:Вышгородская районная госадминистрация
В Киевской области гражданских упорно призывали не ходить в леса. Разрешили только военным и правоохранителям.
Запрет был введен в соответствии с 3 пунктом указа президента о военном положении в Украине.
Важно Враг активно окапывается на Киевщине, – глава ОВА
Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники,
– отметили чиновники.
Разрешили ходить в леса только ВСУ, правоохранителям и представителям власти.
Какая ситуация под Киевом
Российские войска продолжают активные действия по наступлению на Киев. Враг активно окапывается и возобновляет боеприпасы. Хотя Алексей Арестович успокоил, технически наступление на столицу невозможно.
Кстати – Российская кампания по захвату Киева и крупных городов потерпела неудачу – ISW: