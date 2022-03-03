В Киевской области находятся российские зенитки: армия просит срочно сообщать об их локации

По данным Вооруженных сил Украины, вблизи Киева находятся российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Жителей просят сообщать об их местонахождении.

Российские зенитки дислоцируются в районе населенных пунктов Демидов, Ирпень, Макаров и Буча. Но нашим военным нужна точная информация об их местонахождении.

К теме Быстрые, неуловимые и смертоносные: что такое Байрактары и чем они пугают врага

Заметив зенитно-ракетные комплексы С-300, немедленно сообщите об этом армии. Так ВСУ смогут сыграть на опережение и разбить технику оккупантов.

Данные о вражеских зенитках присылайте в бот: @stop_russian_war_bot

Если через ваш населенный пункт движется колонна вражеской бронетехники, лучше ее пропустить. О ней позаботятся военные, главное – сообщить им. Вашей же целью может быть тыловая колонна, которая будет следовать следующей.

Во-первых, она не бронирована и плохо охраняется, во-вторых – именно она перевозит топливо, боекомплекты и еду, а без этого оккупанты долго не протянут. Останавливайте тыловую колонну оккупантов всеми доступными способами: в ход могут идти коктейли Молотова, препятствия на дорогах, охотничье оружие и т.д.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!