В Киевской области вытащили из водоема тело 11-летнего мальчика: ребенка искали почти сутки

В Киевской области спасатели около суток искали затонувшего мальчика. Однако днем, 14 февраля, поисковые работы были завершены, тело ребенка нашли.

Правоохранители Киевской области сообщили о нахождении тела 11-летнего мальчика. Ребенок исчез в результате трагического несчастного случая.

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Что известно об инциденте

Сообщается, что 13 февраля в 15:01 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что в пруду в селе Масловка Мироновской территориальной общины утонул ребенок около 12 лет.

Впоследствии стало известно, что возвращаясь домой от бабушки 11-летний мальчик вместе с 10-летней сестрой решили прогуляться по льду местного водоема. Впрочем лед не выдержал, и к сожалению, ребенок провалился.

В Киевской области 11-летний мальчик провалился под лед / Фото ГУ ГСЧС

К поисковым работам были привлечены 5 человек от ГСЧС и 1 единица техники, 1 лодка, 2 человека местной ТРО Вооруженных Сил Украины.

Спасатели закончили поисковые работы мальчика / Фото ГУ ГСЧС

По состоянию на сейчас правоохранители Киевской области продолжают проводить проверку всех обстоятельств инцидента. В то же время продолжается досудебное расследование.

В Киевской области спасли из ледяной воды четырех рыбаков

13 февраля в 16:36 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о том, что на реке Ирпень, которая расположена между селами Демидов и Козаровичи, провалились под лед рыбаки. На месте спасатели обнаружили четырех пострадавших. В то же время двое находились в ледяной воде.

По данным ГСЧС, один из мужчин пошел на лед ловить рыбу и провалился. Другой рыбак, услышав крики, позвонил в пожарную охрану и бросился на спасение, но сам провалился под воду. Им на помощь приплыло еще двое неравнодушных граждан на лодке, которые ловили рыбу на противоположном берегу поймы. Но они также попали в ледяную ловушку.

С помощью лодки, веревки и спасательных жилетов, пострадавших доставили к берегу, где их уже ждали бригады скорой помощи. Известно, что двух пострадавших забрали в Центральную районную больницу в городе Вышгород. Мужчины находились в тяжелом состоянии с переохлаждением.

В полиции также призвали родителей. В случае исчезновения ребенка, сразу звоните на "102".