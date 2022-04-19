В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1 000 гражданских, – полиция

В Киевской области продолжают выявлять тела лиц, погибших в результате зверств, совершенных российской армией. В настоящее время известно о смерти более 1000 гражданских людей. Большинство из них были расстреляны.

Об этом 19 апреля рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует 24 канал. Он добавил, что в области работает более 400 правоохранителей, которые успели опросить почти 27 тысяч свидетелей.

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В Киевской области продолжают обнаруживать тела

По его словам, только в городе Буча уже обнаружено более 420 тел погибших.

Тела продолжают обнаруживать, поскольку люди возвращаются домой и находят у себя дома, в подвалах или в колодцах погибших,

– рассказал Небитов во время встречи с журналистами.

Так, за предыдущие сутки правоохранители доставили в морги Киевской области тела 48 человек.

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Еще одна опасность – массовые заминирования

Покидая Киевскую область, россияне оставили множество взрывоопасных предметов. Так, только за апрель в области зафиксировано 12 случаев травм. Есть погибшие, взорвавшиеся на оставленных оккупантами взрывчатках.

Их россияне оставляли повсюду – в домах на дверях, в стиральных машинах, холодильниках, микроволновках,

– добавляет глава полиции.

Оккупанты миновали даже кладбища – только на одном кладбище в Киевской области взрывотехники обнаружили 13 растяжек. Следовательно, посещая родственников в канун Пасхальных праздников, следует соблюдать правила безопасности.

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