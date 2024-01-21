Не спасали – пытали: полиция расследует преступления в приюте для животных в Киевской области

В Киевской области полицейские 21 января начали новое уголовное производство. Оно касается жестокого поведения с животными.

Это произошло в Броварском районе Киевской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.

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В Киевской области расследуют жесткое поведение с животными

В Полиции Киевской области рассказали, что к стражам порядка обратились граждане и сообщили, что в одном из приютов в области в ненадлежащих условиях содержат животных.

Полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о возможном издевательстве над животными в том же приюте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для документирования события,

– сказали правоохранители.

В Киевской области жестоко обращались с животными / Фото полиции Киевской области

Наконец, следователи Броварского управления полиции Киевской области открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными. Если вину возможных обидчиков животных докажут в судебном порядке, то этим людям может грозить арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

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