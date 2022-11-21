Поселился на Киевщине: задержали главаря боевиков, захватывавшего управление СБУ в Луганске
Источник:СБУ
Помощник "министра МВД" псевдореспублики решил скрыться от правосудия в Киевской области. Он скрывался от стражей порядка с 2014 года.
Об этом сообщили 21 ноября в Службе безопасности Украины. Им удалось задержать боевика, захватывавшего здание луганского управления СБУ.
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"В результате многоэтапных следственно-оперативных действий на Киевщине задержан бывший главарь боевиков с позывным "Сотый". После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности во временно оккупированных районах Украины", – отметили в СБУ.
Относился к руководящему составу
Боевик, как сказали в СБУ, залег ко дну в Киевской области. Ранее он принадлежал к руководящему составу оккупационной администрации захваченного Луганска. Известно, что мужчина напрямую контактировал с кадровыми работниками спецслужб Кремля.
По протекции спецслужб врага коллаборант стал "помощником министра МВД". Кроме этого, вступил в должность командира штурмового подразделения "специального отдела быстрого реагирования". Формирование более известно как часть российского СОБРа.
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Что сделал задержанный
Муж организовал преступления с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Поэтому встречался с ними во временно оккупированном Кремле. Кроме того, задержанный в 2014 году командовал боевиками во время захвата админздания луганского управления СБУ.
Преступник передал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Он создал сеть информаторов, которые сообщали о дислокации и перемещении подразделений антитеррористической операции на Востоке Украины. В частности, есть факты передачи данных о движении колонн с военной техникой сил АТО возле Северодонецка, Лисичанска и Сватово.
О преступлениях и полученных данных докладывал следующим российским кураторам и предводителям боевиков:
- "глава парламента" Алексей Карякин,
- ️ "министр мвд лнр" Игорь Корнет,
- "военный комендант" оккупированного Луганска Сергей Грачев с позывным "Грач".
Преступник передает информацию кафирам: смотрите видео
Задержанный боевик охранял граждан страны-оккупанта, которые в 2014 году приехали на Луганщину и Донетчину, чтобы провести псевдореферендумы.
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