В Киевской области создали координационный колл-центр для оказания гуманитарной помощи

Совместно с партнером "Датагруп" Киевская областная военная администрация создала колл-центр. Он будет работать для помощи гражданским.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Номер телефонной линии – +380 (44) 363 07 34

К теме Оккупанты бомбили Ирпень: видео разрушенных жилых домов

Как будет работать колл-центр

В колл-центр могут обращаться все желающие, желающие оказать гуманитарную помощь населению. Речь идет о предпринимателях, волонтерах и всех небезразличных.

Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения,

– отметил Алексей Кулеба.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Что делать дома во время атаки россиян / Инфографика 24 канала