В Киевской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа: в ОВА объяснили причину

В Киевской области, как и в других областях Украины, действует комендантский час. Власти области заявили, что усилят контроль за ним.

Соответствующую информацию сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Об этом он рассказал вечером 1 июня.

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В Киевской области усилят контроль

...Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа,

– заявил глава Киевской ОВА.

Алексей Кулеба напомнил жителям столицы, что комендантский час действует с 23 вечера до 5 утра. В настоящее время запрещено находиться на улице. Чиновник призвал людей относиться к ограничениям серьезно.

В частности, пояснил, что правоохранители еще будут тщательнее следить за соблюдением комендантского часа, чтобы на улицах не было людей без специальных пропусков. Это ведь необходимо для безопасности самих людей.

В области действуют диверсионные группы. Угрозы провокаций никуда не исчезли,

– сказал Кулеба.

Призвал людей не забывать о светомолчаливом режиме и воздушной тревоге.

Комендантский час в столице и Украине: последние новости

Комендантский час в Украине начал действовать с 24 февраля . В первый день полномасштабного вторжения об этом сообщила Верховная Рада. Объяснили, что ограничения на передвижение были введены из-за нападения России.

Сначала почти во всех регионах комендантский час действовал с 22 часов вечера и до 6 утра. В Киеве периодически объявляли ограничения на выходные, чтобы выловить диверсионные группы и защитить людей от опасности.

16 мая в Киевской области сократили время комендантского часа на один час. Она начала действовать с 23 часов вечера и до 5 утра. Дольше работает общественный транспорт. Виталий Кличко рассказал, что метро работает с 6 утра до 22 вечера, наземный общественный транспорт – с 06 утра до 22:30 вечера.

26 мая время комендантского часа уменьшили в Николаеве . Мэр города Александр Сенкевич пояснил, что ограничения будут действовать с 22 часов вечера и до 6 утра. Транспорт будет курсировать до 20 часов вечера.

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