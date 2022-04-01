В Киевской области ВСУ полностью освободили Броварской район и большую часть Бучанского

Украинские герои продолжают освобождать нашу землю от российских оккупантов. На Киевском направлении враг активно отступает, убегая от ВСУ.

Киевская область вскоре станет свободной от российских оккупантов. Нашим героям удается отгонять неприятеля от столицы Украины.

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Освобождение Киевской области от оккупантов

Как сообщил глава военной администрации Киевской области Александр Павлюк, ВСУ полностью освободили от оккупантов Броварской район, а также большую часть Бучанского района. Кроме того, активные боевые действия продолжаются в треугольнике Гостомель – Буча – Ворзель.

Враг понес потери, но хочет перегруппироваться и продолжить боевые действия.

Мы максимально не даем это сделать. И мы не исключаем, что эти войска после перегруппировки могут и дальше продолжать боевые действия, скорее всего, на востоке Украины,

– сказал Павлюк.

Кроме того, враги пытаются забить свои машины награбленным украинским имуществом.

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