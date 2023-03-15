Полицейские в Киевской области поймали "российского военного": подтвердилась ли информация

Сотрудники патрульной полиции в Киевской области задержали мужчину. Предположили, что он не может быть солдатом вражеской армии. В то же время, информация не подтвердилась.

Во вторник, 14 марта, в полиции сообщили, что патрульные села Чайки в Киевской области днем ранее передали следователям мужчину. Тогда были основания полагать, что он причастен к деятельности против нашего государства.

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В то же время, информация не подтвердилась.

Благодаря дополнительной проверке информации о причастности гражданина к деятельности против государства и в результате осуществления всех необходимых процессуальных действий установлено, что информация о принадлежности мужчины к вооруженным силам Росси не подтверждается,

– говорится в сообщении.

Поймали на дороге

Заметим, что задержание произошло около 18:00 13 марта. На улице Соборной на Петропавловской Борщаговке инспекторы заметили подозрительного гражданина.

Мужчина резко изменил направление движения и занервничал, как только в его зоне видимости появилось служебное авто. Полицейские остановили 39-летнего мужчину,

– говорится в сообщении полиции.

Также там отмечено, что во время проверки документов инспекторы установили, что мужчина, вероятно, солдат вооруженных сил России, а значит, причастен к деятельности против Украины.

Чтобы проверить, действительно ли задержанный военнослужащий вражеской армии, правоохранители доставили его в ближайший отдел полиции и передали следователям. Очевидно, о других деталях этого дела станет известно позже.

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