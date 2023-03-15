Полицейские в Киевской области поймали "российского военного": подтвердилась ли информация
Источник:Патрульная полиция Киевской области
Сотрудники патрульной полиции в Киевской области задержали мужчину. Предположили, что он не может быть солдатом вражеской армии. В то же время, информация не подтвердилась.
Во вторник, 14 марта, в полиции сообщили, что патрульные села Чайки в Киевской области днем ранее передали следователям мужчину. Тогда были основания полагать, что он причастен к деятельности против нашего государства.
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В то же время, информация не подтвердилась.
Благодаря дополнительной проверке информации о причастности гражданина к деятельности против государства и в результате осуществления всех необходимых процессуальных действий установлено, что информация о принадлежности мужчины к вооруженным силам Росси не подтверждается,
– говорится в сообщении.
Поймали на дороге
Заметим, что задержание произошло около 18:00 13 марта. На улице Соборной на Петропавловской Борщаговке инспекторы заметили подозрительного гражданина.
Мужчина резко изменил направление движения и занервничал, как только в его зоне видимости появилось служебное авто. Полицейские остановили 39-летнего мужчину,
– говорится в сообщении полиции.
Также там отмечено, что во время проверки документов инспекторы установили, что мужчина, вероятно, солдат вооруженных сил России, а значит, причастен к деятельности против Украины.Обратите внимание! Чтобы проверить, действительно ли задержанный военнослужащий вражеской армии, правоохранители доставили его в ближайший отдел полиции и передали следователям. Очевидно, о других деталях этого дела станет известно позже.
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В Харьковской области также поймали оккупанта
- Напомним, что в понедельник, 13 марта, в полиции Харьковской области сообщили, что поймали российского захватчика, который с осени 2022 года прятался от украинских силовиков. Важно, что он был бойцом 27-й мотострелковой бригады России.
- Кроме того, известно, что захватчику 27 лет, и правоохранители обнаружили его в поселке городского типа Купянск-Узловой.
- По словам самого оккупанта, после того как Вооруженные Силы начали контрнаступление на Харьковщину, он прятался в заброшенных зданиях в разных населенных пунктах.
- Есть все основания полагать, что "бедняга" прямо-таки потерялся, когда российские войска бежали во время контрнаступления украинской армии на города и села в этом регионе.