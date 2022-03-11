В Киевской ОВА назвали самые опасные направления в области
11 марта 2022 , 13:01Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба
Из-за обстрелов оккупантов на Киевщине есть направления, где в области очень опасно. ОВА подготовила список таких зон.
Опасный, например, север Вышгорода. Об этом сообщил Алексей Кулеба 11 марта.
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Какие направления очень опасные
- Житомирская трасса;
- Буча – Ирпень – Гостомель;
- Макаров;
- север Вышгородского района.
На территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района продолжаются бои.
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