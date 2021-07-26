В Киевском метро диктор закашлялась и призвала людей ходить к врачу
26 июля 2021 , 13:33Читати новину українською
Источник:"Киевский метрополитен"
В Киевском метро диктор закашлялась и призвала пассажиров ходить к врачу. Такой перформанс приурочили ко Дню борьбы с раком легких.
Кашель, который не проходит или усиливается может быть признаком этого опасного заболевания. Именно это и сообщила диктор в метро.
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Она добавила, что при таких симптомах необходимо обязательно обратиться к врачу.
Что известно об этой болезни
- Раком легких в Украине ежегодно болеют 13 тысяч человек – умирают 9 тысяч.
- Медики, кроме кашля, к симптомам относят и одышку и потерю веса.
- Наиболее распространенной причиной рака легких является длительное воздействие табачного дыма.