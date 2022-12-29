В метро Киева на время исчезла связь: были перебои со светом

29 декабря 2022, 10:14
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Захватчики атаковали Киев ракетами сегодня, 29 декабря. В результате этого в столичном метро произошли перебои со светом.

В соцсетях опубликовали соответствующее фото из метро. Об этом сообщает 24 канал.

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Что происходит в киевском метро во время тревоги

На опубликованном фото можно увидеть, что людей в столичном метро очень много, поскольку это место используют как укрытие во время воздушной тревоги.

Киевляне сообщали, что в метро во время сирены произошли перебои со светом. Также на несколько минут пропали связь и интернет.

Впрочем, ситуация уже стабилизировалась.


Какая ситуация в киевском метро / фото местные телеграм-каналы

Ракетный удар по Киеву: что известно

  • В Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
  • Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
  • Позже стало известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь. Данные уточняются.
  • Виталий Кличко сообщил, что спасатели продолжают поисково-спасательные работы.
  • Позже городской голова столицы сообщил, что уже есть трое пострадавших в Киеве. В частности – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.

Автор: Софія Ковнір