В метро Киева на время исчезла связь: были перебои со светом
29 декабря 2022, 10:14Читати новину українською
Захватчики атаковали Киев ракетами сегодня, 29 декабря. В результате этого в столичном метро произошли перебои со светом.
В соцсетях опубликовали соответствующее фото из метро. Об этом сообщает 24 канал.
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Что происходит в киевском метро во время тревоги
На опубликованном фото можно увидеть, что людей в столичном метро очень много, поскольку это место используют как укрытие во время воздушной тревоги.
Киевляне сообщали, что в метро во время сирены произошли перебои со светом. Также на несколько минут пропали связь и интернет.
Впрочем, ситуация уже стабилизировалась.
Какая ситуация в киевском метро / фото местные телеграм-каналы
Ракетный удар по Киеву: что известно
- В Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
- Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
- Позже стало известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь. Данные уточняются.
- Виталий Кличко сообщил, что спасатели продолжают поисково-спасательные работы.
- Позже городской голова столицы сообщил, что уже есть трое пострадавших в Киеве. В частности – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.