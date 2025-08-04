Киевскую область атакуют "Шахеды": работает ПВО
- Вечером 4 августа Россия запустила "Шахеды", которые уже атакуют Киевскую область, там работает ПВО.
- Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Вечером 4 августа Россия снова запустила по Украине "Шахеды". Беспилотники уже атакуют Киевскую область.
В регионе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевщину?
Воздушная тревога на Киевщине начала распространяться в 20:22.
Киевщина (Броварской и Бориспольский районы) – угроза ударных БпЛА с Черниговщины,
– предупреждали в Воздушных силах.
В 20:44 опасность дошла и до Вышгородского района.
О работе ПВО местные власти сообщили в 20:51.
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"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении ОВА.
По обновленным данным ПС, по состоянию на 21:05 БпЛА был зафиксирован на северо-востоке Киевщины юго-западным/западным курсом.