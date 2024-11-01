Киевскую область ночью терроризировали дроны: куда упали обломки "Шахедов"

В ночь на 1 ноября Россия в очередной раз атаковала Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели.

Об этом сообщил Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. По его словам, зафиксировано падение обломков в одном из районов региона.

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"Ночью состоялась очередная атака вражеских дронов на Киевщину. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели". – говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что пострадавших в результате атаки врага нет. Также не допущено попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

В то же время по данным ОВА, повреждены обломками 2 дома.

В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные – выбиты окна, повреждены фасады и кровли,

– сообщил председатель ОВА.

Оперативные службы, с его слов, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Последствия атаки

Полиция Киевщины сообщила о фиксации последствий атаки врага на столичный регион.

Отмечают, что в одном из районов области обнаружено повреждение кровли, окон и фасада жилых домов.



Последствия атаки на Киевскую область / Фото Нацполиции



Повреждены два дома в результате падения обломков / Фото Нацполиции

"На месте происшествия работают полицейские Киевской области. Правоохранители проводят осмотры и документируют последствия очередной вражеской атаки", – добавили правоохранители.

Справочно. В ночь на 1 ноября Россия запустила по Украине 48 ударных БпЛА и беспилотники неустановленного типа и нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 – 31 дрон и 1 ракету уничтожили.