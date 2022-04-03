Киевскую область окончательно освободили: Генштаб ВСУ показал видеодайджест 38 дня войны

3 апреля 2022 , 03:38
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Источник:

Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 2 апреля обнародовал дайджест 38-го дня войны. В частности, сообщили, что Киевскую область окончательно освободили от российских захватчиков.

В освобожденной от врага Буче обнаружили сотни тел местных жителей. Они стали жертвами русских военных преступников.

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Также в дайджесте 38 дня войны сообщили, что:

  • из-под завалов Николаевской ОВА уже достали тела 33 погибших;
  • российские оккупанты нанесли удар по Шепетовке (Хмельницкая область);
  • в захваченном Энергодаре русские оккупанты разгоняли силой мирный митинг местных жителей;
  • на Харьковщине десантники сбили 2 российских вертолета Ми-8;
  • в Киевской области НГУ захватила трофейную технику врага.

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Автор: Мар'яна Бекало