Киевскую область окончательно освободили: Генштаб ВСУ показал видеодайджест 38 дня войны
3 апреля 2022 , 03:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ 2 апреля обнародовал дайджест 38-го дня войны. В частности, сообщили, что Киевскую область окончательно освободили от российских захватчиков.
В освобожденной от врага Буче обнаружили сотни тел местных жителей. Они стали жертвами русских военных преступников.
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Также в дайджесте 38 дня войны сообщили, что:
- из-под завалов Николаевской ОВА уже достали тела 33 погибших;
- российские оккупанты нанесли удар по Шепетовке (Хмельницкая область);
- в захваченном Энергодаре русские оккупанты разгоняли силой мирный митинг местных жителей;
- на Харьковщине десантники сбили 2 российских вертолета Ми-8;
- в Киевской области НГУ захватила трофейную технику врага.
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