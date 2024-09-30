Киевскую область снова атакуют вражеские БПЛА: там работает ПВО
30 сентября 2024, 09:15Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
Российская армия утром 30 сентября снова атаковала Киевскую область "Шахедами". Там по вражеским объектам работала ПВО.
24 Канал призывает жителей Киевской области оставаться в укрытиях гражданской защиты. Ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Тревога в Киевской области прозвучала в 08:43 30 сентября. Впоследствии Воздушные силы написали о движении российских беспилотников в регионе.
БПЛА в западной части Киевской области в юго-восточном направлении,
– отмечали военные.