Киевскую область снова атакуют вражеские БПЛА: там работает ПВО

Российская армия утром 30 сентября снова атаковала Киевскую область "Шахедами". Там по вражеским объектам работала ПВО.

24 Канал призывает жителей Киевской области оставаться в укрытиях гражданской защиты. Ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревога в Киевской области прозвучала в 08:43 30 сентября. Впоследствии Воздушные силы написали о движении российских беспилотников в регионе.

БПЛА в западной части Киевской области в юго-восточном направлении,

– отмечали военные.