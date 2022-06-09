Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима столицы Украины

Киевский городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима украинской столицы. Столица страны, из которой летят вражеские ракеты, не может быть нам побратимом.

Киев и Минск больше не города-побратимы

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, заметив, что решение было принято без всяких сомнений.

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Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси,

– заявил он.

Кличко напомнил, что именно с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в Украину.

Беларусь отрицает участие в войне против Украины

Александр Лукашенко 4 марта заявил, что белорусская армия "не принимала и не намерена участвовать в "спецоперации" Российской Федерации в Украине".

6 марта Министерство обороны Беларуси обнародовало заявление, где отрицало участие белорусских войск в российском вторжении в Украину.

При этом Беларусь предоставила России возможность наступать на Украину со своей территории в ходе начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения.

Несмотря на то, что украинские войска освободили север страны от захватчиков, Генштаб ВСУ регулярно предупреждает действия вооруженных сил Беларуси на ее территории и угрозу ракетных и авиационных ударов с ее стороны.

В то же время, некоторые белорусы, которые выступают против режима Лукашенко и присоединились к украинским войскам в противостоянии российские агрессии. Также в стране задействованы многие партизаны.

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