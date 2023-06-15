В Киевсовете требуют вернуть Кличку право увольнять и назначать глав районов столицы

Киевский горсовет принял обращение к Зеленскому, в котором требуют возвращения Кличко полномочий, который мэр имел до начала полномасштабного вторжения. Речь, в частности, и о предоставлении права увольнять глав районов.

Обращение к президенту в Киевсовете было принято 14 июня. О его подготовке мэр столицы Кличко сообщал ранее – после обнародования результатов проверки киевских укрытий.

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Что известно об обращении Киевсовета к Зеленскому

Виталий Кличко заявил, что Киевсовет поддержал обращение, в котором говорится, что исполнительный орган городского совета должен возглавить действующий мэр города. Он сообщил, что 90% полномочий городской администрации, это полномочия органов местного самоуправления, и они не могут быть делегированы ни к кому другому.

Также в обращении говорится и о возвращении Кличко права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов Киева. Мэр убежден, что в столице сложилась ситуация, в которой обязанности возложены на одних людей, а ответственность лежит только на Кличко. Он отметил, что изменения в порядок назначения районных председателей были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.

Убежден, что в ситуации войны все должны работать совместно! Без политических противоречий и борьбы. Только в нашем единстве, объединении усилий всех властей на разных уровнях, общества, наших героических ВСУ – залог нашей победы,

– подытожил Кличко.

Впервые о подаче обращения к Владимиру Зеленскому Кличко заговорил после проверок укрытий в Киеве. Он заявил, что ответственны за их состояние главы районов. Впрочем, оказалось, что в Соломенской и Подольской районных госадминистрациях в удовлетворительном состоянии находится менее половины укрытий.

Результаты проверки укрытий Киева: что известно