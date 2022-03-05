Киевсовет принял обращение к миру о необходимости закрытия неба над Украиной

Киевский городской совет принял обращение к международному сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной. Такое же решение приняли и власти Ивано-Франковска.

Украина продолжает обращаться к мировому сообществу с просьбой закрыть небо над территорией страны. Соответствующие обращения принимают и местные власти.

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Обращение о необходимости закрыть небо

Киевсовет принял обращение к международному сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной,

– сообщил Виталий Кличко.

Такое же решение, по словам Руслана Марцинкива, поддержал и Ивано-Франковский горсовет. Согласовать обращение о закрытии неба над Украиной призвал другие города и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Стефанчук обратился относительно этого в Европарламент

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение в Европарламент. Спикер попросил посодействовать во внедрении бесполетной зоны над Украиной.

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