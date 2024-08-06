Киевстар уплатил более 25,3 миллиарда гривен в бюджет с 24 февраля 2022 года

Благодаря прозрачному и добросовестному ведению бизнеса оператор электронных коммуникаций Киевстар является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины. В частности, за последние 2,5 года компания уплатила более 25,3 миллиарда гривен в госбюджет, из них 4,5 миллиарда гривен – в первом полугодии 2024 года.

Кроме выполнения налоговых обязательств, компания принимает добровольное участие в решении социальных проблем общества, а также является важным звеном общенационального сопротивления, отмечает 24 Канал.

Так, после 24 февраля 2022 года Киевстар выделил более 2 миллиардов гривен на гуманитарную поддержку Вооруженных Сил Украины, помощь медицинским учреждениям, подключение к интернету укрытий и тому подобное.

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В частности, в рамках поддержанной компанией инициативы "Нам здесь жить" 146 инженерно-саперных групп получили транспорт, оборудование и защитное снаряжение. Более 50 миллионов гривен выделено для приобретения комплексных аппаратных связи (КАЗ) для подразделений Воздушных Сил, которые прикрывают небо над Одесской, Николаевской, Херсонской, а также частью Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Компания обеспечивает интернетом 1550 модульных домов для переселенцев и почти 1500 противовоздушных укрытий по всей стране.

Киевстар является одним из крупнейших налогоплательщиков / Фото Киевстара

В планах Киевстар – дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. С этой целью телеком-оператор планирует инвестировать в экономику Украины в течение 5 лет 1 миллиард долларов США.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, которая предоставляет критически важные услуги электронных коммуникаций и обеспечивает связью и интернетом более 23 миллионов украинцев. За более чем 25 лет работы Киевстар построил в Украине более 52 тысяч базовых станций, из них 5500 объектов было построено уже после 24 февраля 2022 года.

Что стоит знать о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 миллионов абонентов мобильной связи и более 1 миллиона абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и тому подобное.

Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 миллионов долларов США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 миллиардов гривен для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.