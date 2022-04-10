"Киевстар" восстановил связь в населенных пунктах недалеко от Мариуполя

Мобильный оператор "Киевстар" 10 апреля восстановил связь в нескольких населенных пунктах вблизи побережья на Донбассе.

Также известно, что связь возобновлены и в оккупированном Бердянске на Запорожье.

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В частности, связь и интернет Kyivstar появились в следующих населенных пунктах:

Мангуши,

Ялта,

Мелекино,

Урзуф,

Юрьевка,

Бердянск.

Добавим, что ранее Киевстар пошел навстречу украинским беженцам и сделал так, чтобы у абонентов за границей действовали внутренние тарифы. Это работает для украинцев, которые остановились в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.

Кстати, во многих регионах Украины мобильные операторы не работали определенное время. Впрочем, сейчас они возобновляют работу. На 19 марта стабильно работали сети в Киеве, Херсоне, Харькове, Николаевской и Сумской областях.

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