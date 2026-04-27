Килл-зона поглощает тыл: военные предупреждают о новой угрозе на фронте

Фронт российско-украинской войны постоянно меняется, в частности из-за современных методов ведения боевых действий. Минирование и применение большого количества беспилотных систем и роботизированных комплексов привело к существенному расширению так называемой килл-зоны.

Соответствующее заявление в эфире День.Live сделал заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Как фронт простирается все глубже в тыл?

Военный рассказал, что килзона на линии фронта быстро увеличивается и уже составляет около 10 – 20 километров.

Она (килзона, – 24 Канал) будет увеличиваться, там ничего живого уже скоро не будет вообще,

– сказал он.

По словам Маляревича, на этой территории передвигаться фактически невозможно из-за мин и большого количества дронов со всех сторон. Трудности и риски возникают даже с использованием техники или наземных роботизированных комплексов на этих участках.

Кроме того, боец заметил, что приближение передовой уже за десятки километров становится крайне опасным. Так, военные вынуждены передвигаться пешком, преодолевая значительные расстояния под угрозой постоянных обстрелов.

При этом расширение килзоны происходит в обе стороны. Так, на днях сообщалось, что на Южно-Слобожанском направлении пограничники ведут активные боевые действия, сосредотачиваясь на уничтожении логистики и техники российских сил. По информации военных, они постепенно расширяют так называемую килзону, нанося удары все глубже в тыл противника.

Как дроны и роботы работают на фронте?

Украинская армия активно применяет наземные роботизированные комплексы и беспилотники, которые могут дистанционно обновляться и выполняют широкий спектр задач – от доставки грузов до участия в боевых операциях.

По словам представителя 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василия Денисюка, в их подразделении такие системы уже используются для логистики и эвакуации раненых.

Более того, украинские наземные роботы вместе с беспилотниками впервые смогли захватить позицию противника без привлечения пехоты и без потерь с украинской стороны.

При этом, командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко отметил, что роботы не смогут полностью заменить людей на фронте.