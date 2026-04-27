Відповідну заяву в етері День.Live зробив заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Як фронт простягається дедалі глибше в тил?

Військовий розповів, що кілзона на лінії фронту швидко збільшується й уже становить близько 10 – 20 кілометрів.

Вона (кілзона, – 24 Канал) буде збільшуватися, там нічого живого вже скоро не буде взагалі,

– сказав він.

За словами Маляревича, на цій території пересуватися фактично неможливо через міни та велику кількість дронів з усіх сторін. Труднощі й ризики виникають навіть із використанням техніки чи наземних роботизованих комплексів на цих ділянках.

Окрім того, боєць зауважив, що наближення передової вже за десятки кілометрів стає вкрай небезпечним. Так, військові вимушені пересуватися пішки, долаючи значні відстані під загрозою постійних обстрілів.

При цьому розширення кілзони відбувається в обидва боки. Так, днями повідомлялося, що на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники ведуть активні бойові дії, зосереджуючись на знищенні логістики та техніки російських сил. За інформацією військових, вони поступово розширюють так звану кілзону, завдаючи ударів дедалі глибше в тил противника.

Як дрони й роботи працюють на фронті?

Українська армія активно застосовує наземні роботизовані комплекси та безпілотники, які можуть дистанційно оновлюватися й виконують широкий спектр завдань – від доставки вантажів до участі в бойових операціях.

За словами речника 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василя Денисюка, у їхньому підрозділі такі системи вже використовуються для логістики та евакуації поранених.

Ба більше, українські наземні роботи разом із безпілотниками вперше змогли захопити позицію противника без залучення піхоти та без втрат з українського боку.

При цьому, командир "Ахіллесу" Юрій Федоренко зазначив, що роботи не зможуть повністю замінити людей на фронті.