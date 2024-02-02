Ким Чен Ын призвал ускорить "подготовку к войне": с чем это связано
Источник:Йонхап
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет ускорить "подготовку к войне". КНДР — одна из тех стран, которые создают угрозу для всего мира.
Ким Чен Ын призвал укрепить военно-морской флот страны для того, чтобы "активизировать подготовку к войне". Об этом он сказал во время своего визита на верфь Нампхо на западном побережье страны, однако точной даты этого визита не сообщали.
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КНДР будет "противостоять угрозам"
Лидер государства отметил, что строительство крепкого флота важно, чтобы противостоять "все большим внешним угрозам со стороны Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии".
В доках Нампхо продолжается строительство баржи для запуска баллистических ракет с подводных лодок.
Уже через несколько часов после сообщений о визите Кима Северная Корея продолжила испытания своего оружия и снова запустила ракеты в море.
В то же время неизвестно, какие именно корабли конструируют в Нампхо.
КНДР готова к войне с Южной Кореей
- Северная Корея готова к войне с Южной Кореей, однако Ким Чен Ын пока не собирается ее начинать. Как ни странно, но сдерживает его от "смертоносной акции" Россия. Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на заявления различных высокопоставленных чиновников. В частности, КНДР не начинает войну, ведь ее экономика впервые за десятилетие приобрела расцвет.
- О готовности к войне Ким Чен Ын также заявил в новогоднем обращении, а уже 16 января северокорейские СМИ заявили, что правительство отказалось от давней цели мирного воссоединения с Южной Кореей. Все это в комплексе привлекло внимание официальных лиц США. Они предполагают, что такое поведение Ким Чен Ына связано с партнерством с Россией и Владимиром Путиным.
- В США утверждают, что КНДР может начать военные действия в Западном или Желтом море, где есть южнокорейские острова. Кроме того, в СМИ отмечают, что сейчас ситуация "наиболее опасная с 1950 года", когда началась Корейская война.