Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет ускорить "подготовку к войне". КНДР — одна из тех стран, которые создают угрозу для всего мира.

Ким Чен Ын призвал укрепить военно-морской флот страны для того, чтобы "активизировать подготовку к войне". Об этом он сказал во время своего визита на верфь Нампхо на западном побережье страны, однако точной даты этого визита не сообщали.

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КНДР будет "противостоять угрозам"

Лидер государства отметил, что строительство крепкого флота важно, чтобы противостоять "все большим внешним угрозам со стороны Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии".

В доках Нампхо продолжается строительство баржи для запуска баллистических ракет с подводных лодок.

Уже через несколько часов после сообщений о визите Кима Северная Корея продолжила испытания своего оружия и снова запустила ракеты в море.

В то же время неизвестно, какие именно корабли конструируют в Нампхо.

КНДР готова к войне с Южной Кореей