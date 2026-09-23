Ким Чен Ын использует людей как валюту: Зеленский заявил об усилении КНДР благодаря России

В войне России против Украины потери несет и Северная Корея. Ким Чен Ын, соратник Путина, направил свои войска Путину, чтобы укрепить уязвимые участки российской армии.

Об этом заявил президент Зеленский в ООН 23 сентября.

Что сказал Зеленский о сотрудничестве России и Северной Кореи

Лидер КНДР использует своих граждан в качестве валюты и получает что-то взамен.

"Вы, наверное, видели трансляцию из Пхеньяна, где чтили память погибших, – это настоящее безумие. Почему корейцы должны отдавать свои жизни в войне против Украины?" – отметил Зеленский.

Он добавил, что на фоне сотрудничества России и Северной Кореи многие страны Азии, вероятно, уже заметили усовершенствованные баллистические ракеты и значительно расширенные возможности Пхеньяна в сфере беспилотников.

Кроме того, недавно Украина передала Республике Корея двух северокорейских военнопленных.

Взять таких ребят в плен живыми – непростая задача. Один из них, поняв, что попадает в плен, пытался покончить с собой и был шокирован тем, что судьба не позволила ему умереть. Вот как там, на Севере, воспитывают людей. Такова реальность. У них отбирают право выбора и вбивают в голову мысль, что они должны умереть – при любых обстоятельствах,

– рассказал Зеленский.

К слову, президент также сообщил, что Россия за 8 месяцев, а именно с января по август 2026 года, потеряла 248 964 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. У Украины есть подтверждение каждой из этих потерь.