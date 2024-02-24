Недавно Владимир Путин подарил машину Ким Чен Ыну. Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер высмеял этот автомобиль.
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Как отреагировали в Госдепе
Журналисты попросили Мэттью Миллера прокомментировать то, что Путин дал Ким Чен Ыну "российский роскошный автомобиль"
Я на самом деле, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "российский роскошный автомобиль". Я надеюсь, что Ким получил расширенную гарантию,
– пошутил он.
Миллер добавил, что если бы он хотел купить именно роскошный автомобиль, то вряд ли искал его в России.
Представитель Госдепа США высмеивает подарок Путина Ким Чен Ыну: смотрите видео
Что этому предшествовало
Не так давно северокорейские СМИ писали, что российский диктатор подарил своему "коллеге" российскую машину. Позже рупор Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт передачи машины и уточнил, что Ким Чен Ын получил седан Aurus, который использовал президент страны-агрессорки.
Таким образом Путин мог нарушить введенные ООН санкции против КНДР. Ведь эти ограничения запрещают ввозить в Северную Корею предметы роскоши, в частности машины класса люкс. Представитель Госдепа США Миллер заметил, что, если это правда, то Россия снова нарушает резолюции ООН, которые она сама же поддержала.
Путин делает странные подарки
- На первом году полномасштабного вторжения России в Украину Путин подарил перстни лидерам стран-членов СНГ. После этого пользователи соцсетей создали немало мемов, проводя параллели между российским диктатором и Сауроном из "Властелина колец".
- Ранее президент страны-агрессорки прислал бывшему премьер-министру Италии и ныне покойному Сильвио Берлускони 20 бутылок водки на его день рождения. Тем самым он нарушил санкции ЕС против России.