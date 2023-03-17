"КНДР готова ответить ядерным оружием": Ким Чен Ын снова пригрозил США и Южной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении своей дочери лично наблюдал за недавним испытательным запуском мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты страны Hwasong-17. Северокорейский диктатор пригрозил ядерным оружием США и Южной Корее.

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит принимать контрмеры против военных "провокаций" США и Южной Кореи. "Северная Корея готова ответить ядерным оружием на ядерное оружие", – сказал Ин.

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КНДР испытала ракету Hwasong-17

По данным Центрального Телеграфного Агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын лично руководил запуском ракеты Hwasong-17, запущенной в четверг, 16 марта.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова дать равнозначный ответ на возможные "угрозы" со стороны США и Южной Кореи, которые, по мнению Пхеньяна, "откровенно враждуют" с республикой.

Он считает, что Сеул и Вашингтон должны осознать "безрассудство крупномасштабных" военных учений", проводимых в районе Корейского полуострова. Ким Чен Ын назвал маневры военной провокацией против КНДР.

В сообщении говорится, что запуск Hwasong-17 – это второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном якобы в ответ на "безумные" совместные военные учения США и Южной Кореи.

На фотографиях, опубликованных в официальной газете Rodong Sinmun, Ким наблюдал, как черно-белая ракета Hwasong-17, которую аналитики окрестили "ракетой-монстром", взмывает в небо.

На некоторых снимках видно, что он наблюдает за запуском со своей дочерью, имя которой государственные СМИ никогда не называли. Но южнокорейская разведка идентифицировала ее как его второго ребенка Джу Э.

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