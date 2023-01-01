Из-за "тревожных шагов" США: КНДР увеличит производство тактического ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала. Глава Северной Кореи планирует увеличить военный потенциал своей страны для противодействия "угрозам" со стороны США.

На заседании правящей Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечить "преобладающую военную мощь" для защиты своего суверенитета и безопасности.

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Ким обещает разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет

Встреча состоялась на фоне трансграничной напряженности из-за вторжение северокорейских беспилотников в Южную Корею и ряд ракетных запусков КНДР, в том числе межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ким Чен ин обвинил Вашингтон и Сеул в попытках "изолировать и задушить" Пхеньян с помощью ядерных ударных средств США, постоянно разворачивающихся в Южной Корее, назвав это "беспрецедентным в истории человечества".

Он пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, "главной миссией которой является скорый ядерный контрудар" в рамках плана усиления ядерных сил страны.

Сложившаяся ситуация требует удвоенных усилий для значительного укрепления военной мускулатуры... В ответ на тревожные военные шаги США и других вражеских сил,

– говорится в сообщении.

По словам Кима, Южная Корея стала "нашим несомненным врагом", поскольку она "подвержена опрометчивому и опасному наращиванию вооружений" и враждебным военным действиям.

"Это подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и призывает к экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны", – сказал Ким, добавив, что это будет "основным направлением" ядерной и оборонной стратегии к 2023 году.

Согласно плану, страна также запустит свой первый военный спутник "скорее", ускорив свою работу по созданию спутника-шпиона, подготовка к которому находится на завершающей стадии.

КНДР опробовала 600-мм ракетную систему с ядерным зарядом

В Северной Корее провели успешные пуски ракет с новой 600-миллиметровой РСЗО, которая способна запускать ракеты с ядерным компонентом. CNN.

600-мм установка была представлена еще 3 года назад, а сейчас заявляется о наращивании производства с конца октября 2022 года. Еще 30 машин в скором времени поступят на вооружение северокорейской армии.

"Возможно, как ключевое наступательное оружие наших вооруженных сил, оно будет выполнять свою собственную боевую миссию, чтобы сокрушить врага", – сказал Ким Чен Ин.