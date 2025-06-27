27 июня, 10:38
Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России дополнительный контингент, – Минобороны
Глава КНДР Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России дополнительный контингент военных для участия в войне против Украины. Речь идет об элитных бойцах из стратегического резерва Северной Кореи.
Сообщает 24 Канал со ссылкой министра обороны Украины Рустема Умерова в комментарии журнаилстам.
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