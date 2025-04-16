КНДР сказочно обогатилась благодаря войне против Украины: цифра доходов впечатляет
- Северная Корея очень хорошо заработала на России во время войны в Украине.
- Поставки из КНДР подрывают военную помощь Украине со стороны Запада и угрожают безопасности в Европе и Восточной Азии.
Аналитический центр Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) в своем отчете рассказал, сколько денег принесла война в Украине в казну Кима. Северная Корея озолотилась – и, скорее всего, продолжит помогать Путину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.
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Сколько и на чем заработала Северная Корея благодаря войне против Украины
Пхеньян смог заработать более 20 миллиардов долларов на войне. Столько денег корейцы заработали на поставках боеприпасов в Россию. Например, 4 российских судна могла перевезти от 4,2 миллиона до 5,8 миллиона отдельных боеприпасов из Северной Кореи.
Аналитики указывают, что Россия впоследствии может вторгнуться на Корейский полуостров, чтобы поддержать союзника. А поставки боеприпасов из КНДР подрывает военную помощь Украине со стороны Запада и ускоряет широкие риски для безопасности в Европе и Восточной Азии.
Но выгода для КНДР была и от отправки солдат на фронт, и от технической поддержки россиян.
Власти Северной Кореи не останавливает то, что многие их солдаты погибли. Из 11 тысяч, которые отправили на фронт, на Курщине могли погибнуть 4 тысячи.
За вырученные средства КНДР приобрела еще больше высокотехнологичного оружия.