Заместитель начальника Генштаба КНДР прибыл на фронт со "штурмовым корпусом": что это значит

Генерал из Северной Кореи прибыл в Россию вместе с 11 –12 тысячами военных. Ким Йон Бок является заместителем начальника Генштаба и человеком, который близок к Ким Чен Ыну.

Национальная служба разведки во время заседания парламента Южной Кореи рассказала также, что генерал приближен к Ким Чен Ыну, что еще больше повышает его статус. Издание Defense Express проанализировало, какие причины такого направления.

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Корейские СМИ, в том числе и NK News, написали, что именно Ким Йон Бок назначен руководителем операции войск КНДР в войне против Украины на стороне России.

Стоит заметить, что Ким Йон Бок в 2016 году командовал 11 "штурмовым корпусом" на базе которого сформировали так называемые войска специального назначения КНДР. То есть он хорошо знает, какие силы Северная Корея направила в Россию.

Все бы ничего, однако аналитики издания отмечают, что:

командованию 12-тысячной группировкой не слишком соответствует уровень заместителя начальника Генштаба и погоны генерал-полковника;

для армии Северной Кореи это менее чем дивизия, которой командует генерал-майор;

кроме того, вся роль войск КНДР в войне – стать "гар**тным м***ом", поэтому вряд ли генералам вообще позволят кем-то командовать.

В то же время настоящая задача Ким Ен Бока может быть получение непосредственного опыта от российских коллег в вопросе управления операциями на современном поле боя. То есть своеобразная учебная практика, которая позволит скорректировать планы боевых действий против Южной Кореи, внести изменения в подготовку или даже внедрить определенные реформы в управлении войсками,

– говорят специалисты.

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Они также отмечают, что для Северной Кореи эта информация важна, поскольку их войска существуют в "вакууме". Поэтому КНДР может перенять от войск России все подходы:

использование массированного артиллерийского огня,

минималистичная механизация и постоянные волны штурмовиков на позиции противника, который значительно меньше по численности.

Правда, у северокорейских военных нет дронов. Поэтому очень важным направлением работы Пхеньяна может быть именно получение технологий и тактики применения большого количества разведывательных и ударных БпЛА.