Ким попросил николаевцев собирать и сообщать о телах оккупантов

Число уничтоженных оккупантов достигло почти 15 тысяч. Поскольку россияне не спешат уносить их тела, это может стать еще одной проблемой для нас.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, на свободных от оккупанта территориях Николаевщины сейчас много вражеских трупов. Поскольку сейчас морозы, проблемы еще нет, но весной и летом она появится.

Важно Российские войска отодвигаются от Николаева, – Ким

По словам Кима, Военная служба правопорядка работает, но помощь николаевцев не помешает:

сообщать, где лежат тела погибших оккупантов;

по возможности собирать их в мешки самостоятельно.

Мы ведь не звери. И это будет наша проблема. Это миф, что они в удобрение превратятся, им семена надо сыпать, чтобы проросли. Нет, потом этот трупный яд будет мешать нашей посевной,

– заявил Ким.

Он призвал волонтеров и других сдавать тела россиян в рефрижераторы, чтобы их отправили обратно и идентифицировали по ДНК. И ведь у них есть мамы.

Какая ситуация в Николаевской области

Виталий Ким также заявил, что враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами с расстояния 50-70 километров. Но при этом русские войска отодвигаются от Николаева по другим направлениям.

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