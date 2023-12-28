От депутатов на фронте толку будет мало, – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что тезисы о том, что мобилизовать должны, в первую очередь, депутатов и правоохранителей, вбрасывают россияне. По его словам, такие утверждения в Украине распространяют наши граждане, которые боятся сражаться или отпускать своих родных на фронт.

Виталий Ким в эфире телемарафона заявил, что на данном этапе войны у России есть определенные результаты в информационной войне против Украины. По его словам, в последнее время в медийном информационном пространстве стали все чаще появляться тезисы о том, что на войну нужно отправить депутатов и правоохранителей.

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Позиция Кима по призыву депутатов

Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что цель врага — расшатать сомневающихся.

Те люди, которые готовы воевать и защищать свою страну, видят этот фон и думают "да чего я пойду, пусть все идут". Поэтому эта информация мешает людям, готовым защищать государство. Ведь вокруг все плачут, кричат, рассказывают, обсуждают, правильно это или нет, пусть идут воевать полицейские, депутаты,

– сказал Ким.

По его словам, эти тезисы неправильны, поскольку в пребывании депутатов на фронте не будет смысла, ведь их мало, а правоохранители должны обеспечивать порядок, поскольку это их обязанность.

Кроме того, он отметил, что штурмовые отряды полиции уже давно воюют на передовой и показывают хорошие результаты.

Ким также сказал, что заявления по поводу мобилизации правоохранителей и депутатов находят подтверждение у людей, которые боятся или не хотят, чтобы их близкие попали на фронт.

Мобилизация в Украине: последние заявления