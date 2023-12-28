Виталий Ким в эфире телемарафона заявил, что на данном этапе войны у России есть определенные результаты в информационной войне против Украины. По его словам, в последнее время в медийном информационном пространстве стали все чаще появляться тезисы о том, что на войну нужно отправить депутатов и правоохранителей.
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Позиция Кима по призыву депутатов
Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что цель врага — расшатать сомневающихся.
Те люди, которые готовы воевать и защищать свою страну, видят этот фон и думают "да чего я пойду, пусть все идут". Поэтому эта информация мешает людям, готовым защищать государство. Ведь вокруг все плачут, кричат, рассказывают, обсуждают, правильно это или нет, пусть идут воевать полицейские, депутаты,
– сказал Ким.
По его словам, эти тезисы неправильны, поскольку в пребывании депутатов на фронте не будет смысла, ведь их мало, а правоохранители должны обеспечивать порядок, поскольку это их обязанность.
Кроме того, он отметил, что штурмовые отряды полиции уже давно воюют на передовой и показывают хорошие результаты.
Ким также сказал, что заявления по поводу мобилизации правоохранителей и депутатов находят подтверждение у людей, которые боятся или не хотят, чтобы их близкие попали на фронт.
Мобилизация в Украине: последние заявления
- 27 декабря Виталий Ким сделал громкое заявление, в котором заверил, что воевать должно все население Украины без исключения. По его словам, на фронте должно быть не 500 тысяч, как сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря, а 40 миллионов граждан.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный также высказался по поводу законопроекта о мобилизации. По его словам, защищать страну должны все.
- В то же время в Национальной полиции отреагировали на мнение о мобилизации 100 тысяч их служащих. Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что полицейские заботятся о безопасности внутри страны и уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны.