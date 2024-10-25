Не просто так усилили обстрелы: на что охотятся россияне возле Кинбурнской косы

Российские оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Не зря они начали это делать именно осенью.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что уже были сообщения от военных об активности оккупантов возле Кинбурнской косы. В частности, они перебрасывали на это направление дивизион речных катеров.

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Что происходит возле Кинбурнской косы

Как отметил Нарожный, Украина успешно экспортирует продукцию через Черное море. Зерновой коридор особенно активен осенью. Активизацию оккупантов возле Кинбурнской косы можно рассматривать именно в этом контексте.

Эта активизация на Кинбурнской косе – это прежде всего о разведывательных действиях. Оккупанты могут планировать дальнейшие удары по нашему зерновому коридору,

– сказал Нарожный.

Россия регулярно бьет по портовой инфраструктуре Одессы. Они не оставляют задачу существенно осложнить ситуацию для украинской экономики. Кремль хочет устроить голод в странах третьего мира, а потом на этом заработать. Россия также является крупным экспортером зерна.

Для таких ударов оккупанты преимущественно используют противокорабельные ракеты Х-22. Они имеют огромную боеголовку, но являются чрезвычайно неточными.

Добавим, российские оккупанты постоянно устанавливают мины, чтобы усложнить работу зернового коридора в Черном море. Украинские саперы ежедневно работают над разминированием, чтобы суда могли безопасно там пройти.