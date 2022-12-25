Нужны еще некоторые усилия - ОК "Юг" об освобождении Кинбурнской косы
Для того чтобы деоккупировать Кинбурнскую косу, нужны еще некоторые усилия. ВСУ работают над этим и не прекращают эту работу.
Такое мнение 24 каналу выразила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, что Николаевскую область могут в ближайшее время полностью деоккупировать.
Важно Под артиллерией, "Шахидами" и ракетами над головой: что происходит у Кинбурнской косы
Боевая работа на Кинбурнской косе продолжается
Гуменюк рассказала, что в ближайшее время следует ожидать деоккупацию Кинбурнской косы. Однако ВСУ не ждут, а продолжают боевую работу. Она еще продолжается, еще требует определенных усилий.
Она не может быть быстро и оперативно завершена через соединение с той же оккупированной частью Херсонщины, с левобережьем, откуда враг имеет возможность время от времени подтягивать какие-то резервы,
– отметила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".
Гуменюк об освобождении Кинбурнской косы: смотрите видео
Ситуация на Кинбурнской косе
Россияне атакуют позиции украинских военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также "Шахедами" и артиллерией. Оборону удерживают бойцы Государственной пограничной службы Украины. На косе находятся российские подразделения, а именно донские "казаки". Также там есть бронированная техника, а еще "Уралы", "Тигры".
Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать прилегающие населенные пункты на территории Очаковской и Куцурубской общин. Впрочем, в ближайшее время можно будет официально отчитаться о том, что Николаевская область полностью деоккупирована.
Ситуация на Юге Украины: последние новости
- Жителя Чернобаевки разоблачили на сотрудничестве с российскими военными. Во время оккупации населённого пункта он помогал в расселении вражеских бойцов.
- В результате жуткого обстрела центра Херсона российскими оккупантами более полусотни человек получили ранения. Херсонский центр крови ищет доноров для пострадавших, сейчас это критически нужно.
- ВСУ продвигаются по территории Украины, выгоняя российских захватчиков с нашей земли. оккупанты же не мотивированы воевать на фоне занимаются попойкой и мародерством во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины.