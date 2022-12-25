Нужны еще некоторые усилия - ОК "Юг" об освобождении Кинбурнской косы

Для того чтобы деоккупировать Кинбурнскую косу, нужны еще некоторые усилия. ВСУ работают над этим и не прекращают эту работу.

Такое мнение 24 каналу выразила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, что Николаевскую область могут в ближайшее время полностью деоккупировать.

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Боевая работа на Кинбурнской косе продолжается

Гуменюк рассказала, что в ближайшее время следует ожидать деоккупацию Кинбурнской косы. Однако ВСУ не ждут, а продолжают боевую работу. Она еще продолжается, еще требует определенных усилий.

Она не может быть быстро и оперативно завершена через соединение с той же оккупированной частью Херсонщины, с левобережьем, откуда враг имеет возможность время от времени подтягивать какие-то резервы,

– отметила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".

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Ситуация на Кинбурнской косе

Россияне атакуют позиции украинских военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также "Шахедами" и артиллерией. Оборону удерживают бойцы Государственной пограничной службы Украины. На косе находятся российские подразделения, а именно донские "казаки". Также там есть бронированная техника, а еще "Уралы", "Тигры".

Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать прилегающие населенные пункты на территории Очаковской и Куцурубской общин. Впрочем, в ближайшее время можно будет официально отчитаться о том, что Николаевская область полностью деоккупирована.

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