Обстреливали зерновые баржи: украинские защитники уничтожили очаг оккупантов на Кинбурнской косе

Из-за страха перед наступлением ВСУ российские СМИ разгоняют истерию вокруг ситуации с Кинбурнской косой. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что эти процессы являются следствием гибридной войны россиян.

Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории Херсонщины. В ответ на это ВСУ пытаются установить огневой контроль над россиянами, пишет 24 канал.

К теме Там войска России, – Ким говорит, что рано комментировать ситуацию на Кинбурнской косе

ВСУ ликвидировали пункт оккупантов на Кинбурнской косе

Оккупанты, обстреливавшие буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане, были уничтожены украинскими войсками в пятницу, 18 ноября.

По словам Гуменюк, ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. В результате поражения украинские защитники ликвидировали семь оккупантов и две единицы автобронетехники.

Гуменюк отметила, что пункт базирования россиян полностью разрушен. Более того, в ОК "Юг" отметили, что потери противника на левобережье составляют 26 человек, еще два вражеских танка уничтожили возле Олешек.

Ситуация на Кинбурнской косе: что известно

Недавно Минобороны Украины опубликовало загадочное видео с воинами ВСУ, пересекающими Днепр.

Если наши защитники атакуют позиции врага на Кинбурне, это означает, что ВСУ не останавливаются и продолжают деоккупацию левобережной части Юга Украины. И это при том, что сами россияне уже ожидают нашего наступления в районе Мелитополя.

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

Потеря Кинбурнской косы станет для россиян еще более тяжелым поражением, чем потеря острова Змеиный. Контроль за Кинбурном позволял оккупантам блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве без привлечения кораблей.

Достойно внимания – Арестович рассказал, что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео

Кинбурнская коса имеет принципиальное стратегическое значение. Там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над этим клочком земли позволял россиянам постоянно обстреливать портопункт в Очакове, а также блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве.