Как сообщает 123-я отдельная бригада территориальной обороны, бойцы впервые в истории доставили и высадили наземный роботизированный комплекс (НРК) на оккупированный берег Кинбурнской косы в Николаевской области с помощью управляемой морской платформы. Это уникальная военная операция, не имеющая аналогов в мировой практике.

Что известно об уникальной операции на Кинбурнской косе?

В настоящее время Кинбурнское направление – оккупированная часть юга, за которую продолжается борьба.

Сверхсложную миссию там осуществили под непосредственным руководством командира 123-й отдельной бригады ТрО полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем майора Дениса Гипика.

Использование беспилотного плота с роботизированным комплексом позволило доставить технику на участок, где каждый метр побережья находится под огневым контролем врага, а риск для жизни личного состава критически высок.

Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью беспилотной морской платформы, высажен на оккупированную землю родного края и задействован для выполнения боевой задачи,

– отметили в бригаде.

Военные подчеркнули, что такое решение является не просто техническим экспериментом, а принципиально новым подходом к ведению боевых действий, когда вместо людей под удар врага подставляют роботизированные системы.

Уникальная операция на Кинбурнской косе: смотрите видео

Напомним, что только в течение июня украинские подразделения выполнили с помощью наземных роботов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий. В целом с начала года динамика использования наземных беспилотных систем на передовой выросла на 122%.