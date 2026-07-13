Як повідомляє 123-тя окрема бригада територіальної оборони, бійці вперше в історії доставили та висадили наземний роботизований комплекс (НРК) на окупований берег Кінбурнської коси, що на Миколаївщині, за допомогою керованої морської платформи. Це унікальна військова операція, яка не має аналогів у світовій практиці.

Що відомо про унікальну операцію на Кінбурнській косі?

Наразі Кінбурнський напрямок – окупована частина півдня, за яку триває боротьба.

Надскладну місію там реалізували під безпосереднім керівництвом командира 123-ї окремої бригади ТрО полковника Олега Макухи та командира 1-го батальйону безпілотних систем майора Дениса Гіпіка.

Використання безпілотного плоту з роботизованим комплексом дозволило доставити техніку на ділянку, де кожен метр узбережжя перебуває під вогневим контролем ворога, а ризик для життя особового складу є критично високим.

Перша відома нам бойова місія такого формату у світі: наземний роботизований комплекс було доставлено до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на окуповану землю рідного краю та застосовано для виконання бойового завдання,

– зазначили у бригаді.

Військові наголосили, що таке рішення є не просто технічним експериментом, а принципово новим підходом до ведення бойових дій, коли замість людей під удар ворога підставляють роботизовані системи.

Унікальна операція на Кінбурнській косі: дивіться відео

Нагадаємо, що лише протягом червня українські підрозділи виконали за допомогою наземних роботів понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій. Загалом від початку року динаміка використання наземних безпілотних систем на передовій зросла на 122%.