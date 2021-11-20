Как в кино: тысячи долларов вылетели из грузовика на шоссе в Калифорнии

В США на одной из дорог рядом с огородом Сан-Диего образовалась огромная пробка. Все из-за того, что из одного из грузовиков начали выпадать тысячи долларов. Водители, конечно, не остались равнодушными и начали собирать добро.

Пока неизвестно, сколько именно высыпалось из грузовика, но "зеленых бумажек было очень много".

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Дверь грузовика случайно отворилась

Оказалось, что наличные деньги перевозил сотрудник страховой компании Sectran Security Inc. Его бронированный фургон был защищен от нападения, но по неизвестным причинам дверь грузовика открылась во время движения, и деньги всыпали дорогу к радости водителей.

На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что на проезжей части бли рразбросаны тысячи бумажек. Их охотно собирали водители автомобилей.

Полиция расценила это как воровство и даже задержала трех человек.

Остальных "счастливчиков" также пытаются установить по видео и привлечь к ответственности. Расследованием занимается ФБР. Убытки пока не подсчитаны.

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